Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли будет лишен возможности выбирать состав на заключительный поединок группового раунда чемпионата мира против Нигерии. Ключевое право на определение состава на игру будут определять Лионель Месси и Хавьер Маскерано.

Об этом заявил чемпион мира 1986 года в составе Аргентины Рикардо Джусти после встречи с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой. "Игроки сами выберут, как будут играть и это факт, — цитирует Джусти "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Mail. – Если Сампаоли захочет находиться на скамейке запасных по ходу матча, то у него будет такая возможность. Если нет – проблем также не возникнет".

Напомним, что после поражения "альбиселесте" Хорватии со счетом 0:3 аргентинские футболисты попросили отправить в отставку Сампаоли и назначить нового главного тренера.