Об этом заявил чемпион мира 1986 года в составе Аргентины Рикардо Джусти после встречи с генеральным менеджером Ассоциации футбола Аргентины Хорхе Бурручагой. "Игроки сами выберут, как будут играть и это факт, — цитирует Джусти "Спорт-экспресс" со ссылкой на Daily Mail. – Если Сампаоли захочет находиться на скамейке запасных по ходу матча, то у него будет такая возможность. Если нет – проблем также не возникнет".
Напомним, что после поражения "альбиселесте" Хорватии со счетом 0:3 аргентинские футболисты попросили отправить в отставку Сампаоли и назначить нового главного тренера.