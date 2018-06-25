Сборная Польши проиграла в Казани команде Колумбии с результатом 0:3. Это поражение стало для поляков вторым на турнире и лишило их шансов на выход в 1/8 финала.

Главный тренер сборной Польши Адам Навалка не согласился с тем, что у его команды не было плана на игру с колумбийцами. Однако он признал, что польская сборная не показала всего, на что она способна. " Мы сыграли настолько хорошо, насколько могли. Мы проиграли сильной команде. Игра была равной до первого гола. Мы изменили схему, больше атаковали. Я хотел бы извиниться за поражение. Жизнь продолжается", — приводит слова Навалки РИА Новости.

Сборная Польши сначала проиграла команде Сенегала 1:2, а затем уступила колумбийцам 0:3. Поляки потеряли шансы на выход из группы. Борьбу за две путевки в плей-офф ведут сборные Японии и Сенегала, набравшие по 4 очка, а команда Колумбии, у которой 3 очка.