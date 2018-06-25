Сборной Колумбии пришлось играть без дисквалифицированного полузащитника Карлоса Санчеса. Футболист был удален в начале матча со сборной Японии (1:2). Главный тренер южноамериканцев Хосе Пекерман заявил, что команда посвятила победу своему товарищу. "Хотел бы сказать про Карлоса Санчеса, у которого последние дни были тяжелыми. Посвящаем эту победу ему. Так думают все игроки команды. Мы набираем форму. Я всегда хотел играть именно так, и матч удался нам с первых минут до финального свистка. Мы были единым организмом, реализовали свои моменты", — цитирует Пекермана РИА Новости.

Возглавляющий сборную Колумбии аргентинский специалист отметил капитана команды, нападающего Радамеля Фалькао, открывшего счет своим голам на чемпионате мира. "Первый гол Фалькао на чемпионате мира в карьере — это огромная радость для всех нас. Он символ футбола Колумбии. Мы всегда ждем от него голов, всегда играем на него. Этот гол очень важен для него",