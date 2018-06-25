В воскресенье CNN распространил информацию о том, что Мохаммед Салах решил покинуть сборную Египта. Указывалось, что лидеру египтян не понравилась атмосфера вокруг команды во время чемпионата мира. Опровержение последовало незамедлительно. Сначала руководитель информационного отдела сборной Египта Усама Исмаил сообщил газете "Спорт-Экспресс", что Мохаммед не собирается покидать команду. " Ничего подобного. Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию о нем, кроме той, что есть в его Твиттере".

Затем отреагировала египетская Федерация футбола. " "Мы всегда получаем информацию о тех решениях, которые принимает Салах. Мы проводим весь день вместе, и он никогда не обсуждал этот вопрос с кем-либо из членов делегации. Сейчас мы на спортивном мероприятии и, следуя процедуре ФИФА, не обсуждаем политику. Если есть какая-либо политическая дискуссия, она должна быть направлена в ФИФА", — говорится в сообщении.