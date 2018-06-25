Оба футболиста находятся на чемпионате мира в России, однако личная встреча двух звезд мирового футбола пока исключена. И аргентинцы, и бразильцы готовятся к решающему для них третьему туру группового этапа. Тем не менее, Неймар поздравил Месси с днем рождения на своей странице в социальной сети. "С днем рождения, брат! Поздравляю тебя и желаю всего наилучшего. Я люблю тебя", — написал Неймар.

Неймар на протяжении четырех лет был партнером Месси по "Барселоне". Именно тогда между двумя футболистами сложились дружеские отношения. Уход бразильца в "Пари Сен-Жермен" не отразился на дружбе двух футболистов.