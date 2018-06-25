Сборная Польши проиграла второй матч группового этапа чемпионата мира по футболу. На этот раз поляки уступили с крупным счетом 0:3 сборной Колумбии. Это поражение лишило польскую команду шансов на выход в плей-офф.

Лидер и капитан сборной Польши Роберт Левандовский признал, что колумбийцы были сильнее. "Мы ничего не могли поделать с соперником, Колумбия была лучше нас технически и тактически. Они были на голову сильнее, а нам не хватило мастерства. Это самая сильная команда за последние годы, с которой мы играли. Даже против Германии и Португалии было проще", — приводит слова Левандовского "Спорт-Экспресс".

Нападающий мюнхенской "Баварии" подверг критике своих товарищей по сборной Польши. "Я не смог показать себя в атаке, но я был один и не получал передач, поэтому было тяжело. В таком результате мы должны винить только себя. Нужно было выигрывать у Сенегала. В том матче нам дали играть в футбол, а мы не знали, как".