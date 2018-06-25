На сегодняшний день российская сборная возглавляет группу "А", набрав 6 очков после двух игр. Уругвайская команда имеет столько же баллов, но уступает россиянам по дополнительным показателям.
Победа или ничья в этой встрече обеспечат команде Станислава Черчесова первое место в группе.
Напомним, что сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира с двух побед. Сначала была разгромлена команда из Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем россияне оказались сильнее египтян – 3:1.
Уругвайцы также одержали две победы. С одинаковым счетом 1:0 были повержены сборные Египта и Саудовской Аравии.