25 июня в Самаре состоится матч третьего тура группового этапа между сборными России и Уругвая, досрочно обеспечившими себе выход в 1/8 финала чемпионата мира. Трансляция этой встречи начнется на Вестях.Ru в 16:50 по московскому времени.

Матч между сборными России и Уругвая смотрите на Вестях.Ru

На сегодняшний день российская сборная возглавляет группу "А", набрав 6 очков после двух игр. Уругвайская команда имеет столько же баллов, но уступает россиянам по дополнительным показателям.

Победа или ничья в этой встрече обеспечат команде Станислава Черчесова первое место в группе.

Напомним, что сборная России стартовала на домашнем чемпионате мира с двух побед. Сначала была разгромлена команда из Саудовской Аравии со счетом 5:0, а затем россияне оказались сильнее египтян – 3:1.

Уругвайцы также одержали две победы. С одинаковым счетом 1:0 были повержены сборные Египта и Саудовской Аравии.