Президент Российской футбольной премьер-лиги Сергей Прядкин накануне матча между сборными России и Уругвая побывал на тренировке россиян и поделился мнением о предстоящей игре. Также он отметил, что для нашей команды предпочтительнее выйти на португальцев в 1/8 финала домашнего чемпионата мира.

"Я лично видел, что у ребят боевой настрой на игру с Уругваем. Уверен, что наша команда не будет закрываться в грядущей встрече", — приводит слова Прядкина "Известия".

Кроме того, он порассуждал на тему будущего соперника россиян в 1/8 финала. "Если выбирать из Испании и Португалии, то для нас в 1/8 предпочтительнее было бы попасть на вторых. Хотя всем понятно, что португальцы очень сильная команда", — заявил глава РФПЛ.

Также он добавил, что не стоит сбрасывать со счетов иранскую сборную, которая еще не потеряла шансов пробиться в плей-офф турнира.