"Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами, — цитирует телеканал Russia Today руководителя информационного отдела сборной Египта Усаму Исмаила. – Он присутствовал на всех матчах. Он ничего не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему".
Напомним, что первые слухи по поводу конфликта в сборной "фараонов" поползли после сообщения американского канала CNN. Исмаил опровергает эти посылки: "Ничего подобного не было. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию б игроке, кроме той, что есть в его собственном твиттере".