Слухи вокруг возможного конфликта ведущего игрока сборной Египта Мохамеда Салаха с руководством национальной федерации обрастают новыми подробностями. Инсайдер в национальной команде сообщил, кто Салах был недоволен, но чиновники ведомства скандал опровергают.

"Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами, — цитирует телеканал Russia Today руководителя информационного отдела сборной Египта Усаму Исмаила. – Он присутствовал на всех матчах. Он ничего не сообщал руководству делегации. Не было никакого разговора на эту тему".

Напомним, что первые слухи по поводу конфликта в сборной "фараонов" поползли после сообщения американского канала CNN. Исмаил опровергает эти посылки: "Ничего подобного не было. Я не знаю, откуда у CNN эта информация. Не стоит брать информацию б игроке, кроме той, что есть в его собственном твиттере".