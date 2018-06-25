В Самаре стартовал матч третьего круга группового этапа между сборными России и Уругвая. Уже на 10-й минуте первого тайма лидер уругвайцев Луис Суарес вывел свою команду вперед. На перерыв соперники ушли при счете 2:0 в пользу "небесно-голубых".

Первая же ошибка россиян в обороне привела к пропущенному голу. Юрий Газинский сбил Родриго Бентанкура в метре от штрафной. Луис Суарес точным ударом в нижний угол открыл счет в матче. Игорь Акинфеев в этом эпизоде не сумел выручить команду.

Практически тут же сборная России могла отыграться. Денис Черышев выскочил на ударную позицию, но пробил во вратаря. Позже головой бил Артем Дзюба, но мяч пошел выше.

А на 23-й минуте Денис Черышев записал на свой счет автогол. После дальнего удара Диего Лашальта мяч срикошетил от нашего полузащитника и залетел в угол ворот.

На этом несчастья сборной России не закончились. Игорь Смольников, получив две желтые карточки, был вынужден покинуть поле. Россияне остались в меньшинстве.