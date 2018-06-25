В Волгограде состоялся матч между аутсайдерами группы "А" – сборными Египта и Саудовской Аравии. Перед этой игрой обе команды лишились шансов на попадание в плей-офф. Встреча завершилась победой Саудовской Аравии со счетом 2:1, которая заняла третье место в группе.

Счет в матче на 23-й минуте открыл лидер египетской сборной Мохаммед Салах, забивший свой второй мяч на турнире. Ближе к перерыву в ворота сборной Египта был назначен пенальти: Ахмед Фатхи сыграл рукой в собственной штрафной. Однако самый возрастной вратарь в истории мировых первенств 45-летний Эль-Хадари отразил удар Фахада Аль-Муваллада.

И все же команда из Саудовской Аравии сумела сравнять счет. Уже в добавленное время судья за толчок в спину назначил еще один пенальти в ворота египтян. На этот раз Эль Хадари не смог спасти свою команду. Сальман Аль-Фаридж стал автором ответного гола.

А во втором тайме уже в добавленное время Салем Аль-Доссари принес победу сборной Саудовской Аравии. Египетская команда неожиданно заняла лишь четвертое место в группе.