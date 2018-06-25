Футбольная сборная России завершила на "Самаре-Арене" заключительный матч группового этапа чемпионата мира. Игра проходила при территориальном преимуществе гостей и завершилась со счетом 3:0 в пользу "небесно-голубых". Россияне более 50 минут играли в меньшинстве.

Соперник вышли на поле в следующих составах: сборная России – Акинфеев, Смольников, Кутепов, Игнашевич, Кудряшов, Газинский (Кузяев 46), Зобнин, Самедов, Ал.Миранчук (Смолов 60), Черышев (Фернандес 38), Дзюба; сборная Уругвая – Муслера, Коатес, Годин, Касерес, Лашальт, Нандес (Родригес 73), Торрейра, Бентанкур (Де Арраскаэта 63), Весиною, Суарес, Кавани (Гомес 90).

Первая же ошибка россиян в обороне привела к пропущенному голу. Юрий Газинский сбил Бентанкура в метре от штрафной и Суарес точным ударом в нижний угол открыл счет в матче. Игорь Акинфеев в этом эпизоде явно ошибся, ведь мяч влетел в контролируемый им угол.

Практически тут же сборная России могла отыграться. Денис Черышев выскочил на ударную позицию, но пробил во вратаря. Позже головой бил Артем Дзюба, но мяч пошел выше.

На 23-й минуте Черышев записал на свой счет автогол. После дальнего удара Лашальта мяч срикошетил от нашего полузащитника и залетел в угол ворот. На этом несчастья сборной России не закончились. Игорь Смольников, на 36-й минуте получив вторую желтую карточку, был вынужден покинуть поле и россияне остались в меньшинстве.

Тренер россиян Станислав Черчесов сразу после удаления поменял Дениса Черышева на защитника Фернандеса, а в начале второго тайма выпустил на поле Далера Кузяева вместо Газинского, у которого была желтая карточка, и которого стоило поберечь для матча 1/8 финала.

Наша команда в меньшинстве чуть перестроилась, стараясь больше внимания уделять обороне, но получалось это не слишком хорошо, поскольку в таком сочетании оборона играла едва ли не с "листа".

На 60-й минуте Черчесов сделал весьма оригинальный ход: место Миранчука занял на поле Федор Смолов, который не слишком хорошо проявил себя в двух первых матчах. Форвард, по-видимому, должен был составить тандем с Артемом Дзюбой в линии нападения, но у наших куда больше проблем было в обороне.

К сожалению, изменения в составе сборной России не привели к голам в ворота гостей. Другое дело, что и уругвайцы не сильно стремились увеличить счет, хотя изредка и "взрывались" острыми атаками. И, хотя казалось, что счет 2:0 их вполне устраивал, они забили третий мяч: Кавани на 89-й минуте довел счет до разгромного. Уругвай – первый в группе "А", Россия – на втором месте.