"Мы играли сбалансировано, но сборная России сделала все, чтобы разрушить нашу игру, — приводит слова Табареса РИА Новости. – Стоит отдать российским футболистам должное. Россияне нас тоже удивили, например, не выпустив на поле своего 17-го номера (Александра Головина)".
"Несмотря на удаление в составе России, матч был трудным. Наш соперник не просто демонстрирует очень хороший футбол, Россия играет у себя и весь стадион за нее. Поэтому я очень рад, что этот фактор нас не отвлекал нас и не помешал играть".
Напомним, что после победы над Россией со счетом 3:0 уругвайцы заняли первое место в группе "А". Подопечные Станислава Черчесова обосновались на второй строчке. Соперники команд определятся по итогам матчей заключительного тура группы "В".