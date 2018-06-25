Нападающий сборной России Артем Дзюба после поражения Уругваю в заключительном матче группы "А" на чемпионате мира (0:3) признался, что хочет дать достойный бой в следующем поединке 1/8 финала. Соперником россиян станет Испания.

"Нам есть над чем работать и подумать, – цитирует Дзюбу РИА Новости. – Для многих из нас это определенный урок. Уругвай – лучшая команда в мире по части стандартов. Первый гол пропустили на ровном месте, но мы не ищем виноватых – мы вместе выигрываем и вместе проигрываем".

"Даже в меньшинстве мы неплохо смотрелись и выдерживали физически. Мы видели, что уругвайцы являются топовой командой, но и с ней можно играть. От этого обиднее проиграть. Хотел бы поблагодарить Самару и всю страну за поддержку. Мы идем дальше, проанализируем, восстановимся и будем злее. После такого хочется поскорее выйти на поле и дать достойный бой".

Напомним, что матч 1/8 финала между Россией и Испанией состоится первого июля на московском стадионе "Лужники".