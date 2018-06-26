Главный тренер сборной Португалии по футболу Фернанду Сантуш после выхода в плей-офф чемпионата мира заявил, что выходом в 1/8 финала португальская команда не собирается ограничиваться. Их соперником станет команда Уругвая.

"Мы пробились в 1/8 финала и на этом не собираемся останавливаться, — цитирует Сантуша "Спорт-экспресс" со ссылкой на официальный сайт ФИФА. – Конечно, мы еще до игры понимали, что нам предстоит сыграть либо с хозяевами турнира, либо с Уругваем. Разумеется, это разные сценарии, ведь у России была бы мощнейшая поддержка со стороны болельщиков, а Уругвай имеет в своем составе топ-игроков. Эта команда прекрасна. Однако и Португалия тоже! Мы имеем свое оружие, и собираемся одержать победу".

Игра между Португалией и Уругваем состоится 30-го июня на сочинском стадионе "Фишт".