Футболист сборной Бразилии Дуглас Коста может пропустить остаток чемпионат мира и больше не помочь своей команде на проходящем России турнире. Бразильский полузащитник получил мышечную травму в матче против Коста-Рики (2:0).

Медицинский штаб "пентакампеонов" после углубленного обследования Косты пришел к выводу, что сроки восстановления игрока займут от 15-ти до 20-ти дней, о чем сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на Globo Esporte. В связи с этим, Коста может появиться на поле лишь в полуфинале или финале мирового первенства. Однако это может произойти в случае, если Бразилия дойдет до заключительных стадий мундиаля.

Напомним, что Коста повредил заднюю поверхность бедра. Ранее врачи прогнозировали, что футболист пропустит один матч группового этапа с командой Сербии.