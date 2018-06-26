Форвард сборной Египта и английского "Ливерпуля" Мохаммед Салах извинился перед египетскими болельщиками за провальное выступление команды на чемпионате мира в России. По его признанию, некоторым игрокам не хватило опыта игры на столь высоком уровне.

"Мы хотим извиниться перед всеми египетскими болельщиками, которые поддерживали нас в этих трех матчах. Я знаю, что им сейчас так же тяжело, как и нам. Я просто хочу сказать, что Египет попал на чемпионат мира впервые за последние 28 лет, некоторым игрокам недоставало опыта", — приводит слова Салаха Sports.ru.

Сборная Египта на чемпионате мира в России заняла последнее место в группе "А", не набрав ни одного очка. Всего на турнире египтяне забили два мяча. Оба они оказались на счету лидера команды Мохаммеда Салаха.