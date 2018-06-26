Капитан сборной Швеции Андреас Гранквист сделал неожиданное заявление на официальной пресс-конференции. Экс-защитник "Краснодара" предположил, что заключительный матч группового этапа с мексиканцами может стать для него последним за национальную команду.

Швед Гранквист предположил, что матч с Мексикой станет для него последним в сборной

"Возможно, это будет мой последний матч за сборную, но прямо сейчас мы думаем только о предстоящей встрече, об остальном поговорим потом", — цитирует Гранквиста РИА Новости.

Матч между сборными Швеции и Мексики состоится 27 июня в Екатеринбурге. Шведская команда еще не потеряла шансов пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.