"Возможно, это будет мой последний матч за сборную, но прямо сейчас мы думаем только о предстоящей встрече, об остальном поговорим потом", — цитирует Гранквиста РИА Новости.

Матч между сборными Швеции и Мексики состоится 27 июня в Екатеринбурге. Шведская команда еще не потеряла шансов пробиться в 1/8 финала чемпионата мира.