Отличие нового мяча от Telstar18, которым команды играют на групповой стадии турнира, заключается в яркой расцветке панелей.
#Telstar18 Mechta, официальный мяч стадии плей-офф #ЧМ2018⚽��������@adidasfootball#WorldCup #HereToCreate pic.twitter.com/NGIP4XY969— Чемпионат мира FIFA 2018������������ (@fifaworldcup_ru) 26 июня 2018 г.
Матчи 1/8 финала мирового первенства в России стартуют 30 июня. Напомним, что российская команда пробилась в плей-офф, где сыграет против испанцев. Встреча Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".