Международная федерация футбола представила официальный мяч "Telstar18 "Мечта", который будет использоваться в плей-офф чемпионата мира в России. Об этом сообщается в "Твиттере" ФИФА.

ФИФА представила официальный мяч чемпионата мира для игр плей-офф

Отличие нового мяча от Telstar18, которым команды играют на групповой стадии турнира, заключается в яркой расцветке панелей.

Матчи 1/8 финала мирового первенства в России стартуют 30 июня. Напомним, что российская команда пробилась в плей-офф, где сыграет против испанцев. Встреча Россия — Испания состоится 1 июля в Москве на стадионе "Лужники".