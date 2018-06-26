В Москве на стадионе "Лужники" состоялся матч между лидерами группы "С" – сборными Франции и Дании. Игра завершилась нулевой ничьей. Впервые на чемпионате мира в России команды не сумели забить ни одного мяча.

Перед этой игрой французы набрали шесть очков. Во встрече с датчанами их устраивала даже ничья, чтобы с первого места выйти из группы. В случае же поражения "трехцветных" уже их соперник, имеющий на счету 4 балла, возглавил бы турнирную таблицу.

В первом тайме соперники практически ничего не создали у чужих ворот. На 13-й минуте у французов появился повод пожаловаться на решение судьи, который не увидел нарушения правил в моменте с Эрнандесом, сбитым в штрафной Далсгором.

В самой концовке тайма Жиру мог открыть счет в этой встрече, но не попал в ворота из выгодной позиции.

Во втором тайме игра не изменилась. Соперников вполне устраивала ничья, которая выводила обе команды в плей-офф чемпионата мира. Они ее в итоге и добились – 0:0.

Французы заняли первое место в группе с 7 очками. Следом расположились датчане с 5 баллами.