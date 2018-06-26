Главный тренер сборной Австралии по футболу Берт ван Марвейк после заключительного матча группового этапа чемпионата мира по футболу против команды Перу объявил, что покидает свой пост. Перуанцы одержали победу со счетом 2:0. В итоге австралийцы с одним очком стали четвертыми в своем квартете.

"Для меня это был фантастический период, никогда его не забуду, — сказал Ван Марвейк, которого цитирует РИА Новости. — Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен".