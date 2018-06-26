"Для меня это был фантастический период, никогда его не забуду, — сказал Ван Марвейк, которого цитирует РИА Новости. — Надеюсь, команда что-то вынесла из моих уроков. Думаю, мы всем показали, что можно играть хорошо даже без мировых звезд. Я не сумел найти решение проблемы с забиванием голов. Что касается будущего, пока не знаю, что буду делать. Мне очень понравилось работать со сборной, но я даже рад, что снова свободен".