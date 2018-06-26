Сборная Аргентины по футболу все-таки смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительном третьем матче группового этапа аргентинцы во главе с лидером и капитаном Лионелем Месси одержали победу над командой Нигерии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Сборная Аргентины по футболу все-таки смогла пробиться в 1/8 финала чемпионата мира. В заключительном третьем матче группового этапа аргентинцы во главе с лидером и капитаном Лионелем Месси одержали победу над командой Нигерии. Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1.

Месси открыл уже на 14-й минуте, когда идеально обработал мяч после передачи партнера и отправил его в ворота. Нигерийцы ответили на это на 51-й минуте, когда защитник Хавьер Маскерано нарушил правила в штрафной. С пенальти отличился Виктор Мозес. Казалось, что аргентинцы сыграют в ничью и не смог пройти в плей-офф. Однако на 86-й минуте защитник Маркос Рохо в одно касание отправил мяч в угол ворот и принес своей команде победу.