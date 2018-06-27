Лидер и капитан сборной Аргентины по футболу Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над нигерийцами и выход в плей-офф чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 2:1, а победный мяч аргентинцы забили лишь в концовке встречи.

"Мы были убеждены, что выиграем в этом матче, — сказал Месси, которого цитирует "Спорт-экспресс". — Это просто удивительно то, как мы выиграли. Это заслуженная радость. Я знал, что Бог с нами и что он нас не оставит".