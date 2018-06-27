Сборная Исландии по футболу, которая завершила выступление на чемпионате мира, обратилась со словами благодарности к России и всем болельщикам. Ранее исландцы уступили хорватам со счетом 1:2 и потеряли шансы на выход в плей-офф.

"Этот чемпионат мира был эпической поездкой, — говорится в сообщении команды, которое цитирует ТАСС. — Мы сегодня оставили все, абсолютно все на футбольном поле, мы покидаем турнир с высоко поднятыми головами. Спасибо всем лучшим болельщикам в мире. Благодарим Россию за такой теплый прием".