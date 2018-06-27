Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"

Телекомментатор, журналист и писатель Владимир Стогниенко будет работать в эфире телеканала "Россия 1" на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Испании. Об этом сам Стогниенко сообщил в своем Twitter.