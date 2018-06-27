Напомним, что российская команда сыграет с испанцами 1 июля в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лужники", начало — 17:00 мск. Кроме того, Стогниенко сообщил, что прокомментирует в эфире "России 1" другой матч 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины. Встреча пройдет 30 июня в Казани.
27.06.2018
Владимир Стогниенко прокомментирует матч Россия – Испания на "России 1"
Телекомментатор, журналист и писатель Владимир Стогниенко будет работать в эфире телеканала "Россия 1" на матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу, в котором встретятся сборные России и Испании. Об этом сам Стогниенко сообщил в своем Twitter.
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