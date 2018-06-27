Напомним, что российская команда сыграет с испанцами 1 июля в Москве. Встреча пройдет на стадионе "Лужники", начало — 17:00 мск. Кроме того, Стогниенко сообщил, что прокомментирует в эфире "России 1" другой матч 1/8 финала между сборными Франции и Аргентины. Встреча пройдет 30 июня в Казани.