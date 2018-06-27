Сборная Исландии не сумела пробиться в 1/8 финала и завершила выступление на чемпионате мира. Северяне заняли последнее место в группе D, набрав одно очко в трех встречах.

Тем не менее, исландцы покидают России в хорошем настроении. На своей странице в социальной сети новички чемпионатов мира поблагодарили нашу страну за отличный прием. Остались довольны пребыванием на чемпионате мира и многочисленные исландские болельщики.

Главный тренер сборной Исландии Хеймир Халльгримссон сказал ТАСС, что гордится выступлением команды на чемпионате мира. "Нам нужно не только отдохнуть и переварить то, что произошло здесь, мы возьмем домой немало гордости, то, как мы показали себя, заслуживает гордости. Тренировать сборную Исландии — лучшая работа в мире".