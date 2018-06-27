Старшая дочь знаменитого аргентинского футболиста Диего Марадоны Дальма отреагировала на публикации аргентинской прессы о здоровье ее отца. Она обвинила журналистов в клевете на великого игрока.

После матча сборных Аргентины и Нигерии, итогом которого стал выход южноамериканцев в 1/8 финала, появились сообщения о госпитализации Диего Марадоны в Санкт-Петербурге. Причины ухудшения состояния 57-летнего футболиста и тренера связывались прессой с употреблением наркотиков. Ранее Марадона проходил лечение от наркозависимости. Сам Диего уже опроверг информацию о своем попадании в больницу.

"Ладно, вы рассказываете о здоровье моего папы, но вы лжете!!! Какой же дрянной должна быть ваша жизнь, если вы делаете это! То, что люди говорят о других, лучше всего говорит о них самих. Вы жалкие!" – цитирует Дальму Марадону "Спорт-Экспресс".