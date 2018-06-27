Сборная Австралии покидает чемпионат мира 2018, заняв последнее место в группе С. Однако один из лидеров соккеруз полузащитник Аарон Муй оставил хорошее впечатление своей игрой и заинтересовал "Манчестер Сити". Чемпионы Англии готовы заплатить "Хаддерсфилду" 20 миллионов фунтов за австралийца.

Пикантность ситуации состоит в том, что "Хаддерсфилд" приобрел Муя у … "Манчестер Сити". В 2016 году "терьеры" приобрели австралийца у "горожан" за 10 миллионов. В "Сити" не разглядели талант Аарона и продали его в другой клуб. Теперь же в Манчестере поняли ошибку и готовы вернуть Муя за вдвое большую сумму.