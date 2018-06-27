Британский таблоид The Sun составил символическую сборную худших игроков чемпионата мира. В нее угодил защитник сборной России Игорь Смольников, а также два игрока ближайших соперников россиян – команды Испании, а так же сам капитан сборной Аргентины Лионель Месси

Игорь Смольников впервые появился в третьем туре группового турнира в игре со сборной Уругвая. Еще в первом тайме защитник заработал две желтых карточки и оставил нашу команду в меньшинстве. Отыграть два мяча вдесятером сборная России не смогла.

Смольников дисквалифицирован на один матч и не сможет выйти на поле в матче 1/8 финала со сборной Испании. В составе наших ближайших соперников сразу два представителя антисборной – вратарь Давид Де Хеа и защитник Серхио Рамос. Полностью сборная разочарований выглядит следующим образом: Давид Де Хеа (Испания), Джером Боатенг (Германия), Фидель Эскобар (Панама), Серхио Рамос (Испания), Томас Мюллер (Германия), Паулиньо (Бразилия), Блез Матюиди (Франция), Лионель Месси (Аргентина), Роберт Левандовский (Польша) и Тимо Вернер (Германия).