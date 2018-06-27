Защитник сборной Англии Дэнни Роуз пригласил свою семью приехать в Россию и поддержать его на матчах чемпионат мира. Ранее Роуз советовал своим близким не приезжать в нашу страну из-за якобы существующего расизма.

Темнокожий футболист "Тоттенхэма" и сборной Англии Дэнни Роуз под влиянием британской прессы утверждал, что в России существует расизм. Дэнни посоветовал своей семье воздержаться от поездки в нашу страну. Но увидев Россию своими глазами, Роуз понял, что заблуждался и изменил свое мнение.

"Я хорошо отнесусь к приезду своей семьи, давайте надеяться, что мы выиграем у сборной Бельгии в четверг и победим соперника в первом раунде плей-оф. У нас есть дни, когда члены семей могут приехать в наш отель или мы можем отправиться к ним. Немногие из нас находятся здесь без семей, нам особо нечем занять себя. Это тяжело, но я три недели посвящаю жизнь сборной. Я комфортно себя чувствую и без родных. Со мной всё в порядке. Если члены семьи решат не приезжать, ничего страшного не произойдет, я справлюсь", — приводит слова Роуза РИА Новости.

Сборная Англии выиграла два матча в группе G – у сборной Туниса 2:1 и у сборной Панамы 6:1. Наряду с бельгийцами англичане досрочно обеспечили себе выход в 1/8 финала.