Президент Немецкого футбольного союза Райнхард Гриндель заявил, что контракт с Лёвом будет продлен еще на четыре года. "Руководство союза перед чемпионатом мира приняло решение продлить контракт с Лёвом, поскольку мы верим, что изменения, которые потребуются после чемпионата мира, вне зависимости от результатов, могут быть произведены лучше всех именно Лёвом. Год назад на Кубке конфедераций он доказал, что может сделать из молодых игроков яркую и выдающуюся команду. Это по-прежнему имеет значение для Немецкого союза футбола", — приводит слова Гринделя РИА Новости.

Йоахим Лёв тренирует сборную Германии с 2006 года. За это время немцы всегда попадали в призеры чемпионатов мира и Европы. В 2014 году сборная Германии выиграла чемпионат мира. Продление контракта означает, что Лёв будет руководить действиями немецкой команды на чемпионате Европы 2020 и чемпионате мира 2022.