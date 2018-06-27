Сборные Мексики и Швеции завершали групповой турнир в компании под литерой "F" в столице Урала на "Екатеринбург-Арена". Обе команды были настроены продолжить борьбу в плей-офф, но в отчетном матче сильнее были скандинавы. 3:0 – победа футбольной "Тре крунур".

Первый тайм получился достаточно ровным, с небольшим территориальным преимуществом шведов. Но мексиканцы при этом, которые ранее обыграли команды Южной Кореи (2:1) и Германии (1:0), хоть и меньше владели мячом, но опасно контратаковали.

Вторые 45 минут начались активностью шведов, которые сумели забить два гола в первой половине тайма: сначала на 50-й минуте Аугустинссон подправил мяч в ворота после удара Классона, а затем капитан скандинавов Гранквист реализовал пенальти. После этого ситуация в таблице группы "F" стала такой, что шведы опережали мексиканцев по лучшей разнице голов. И Мексике во что бы то ни стало нужен был гол.

Концовка встречи прошла в обоюдоострых атаках, в которых, к сожалению, часто не хватало точности в завершении. Тем не менее, шведы добились разгромного счета за счет автогола в исполнении Альвареса. Так скандинавы обеспечили себе место в плей-офф. От результата другой игры – Германия – Южная Корея, — зависит, с кем они разделят 1-е и 2-е места.