"Мы команда, мы делаем все, чтобы дать игрокам выиграть и пытаемся решать проблемы по мере поступления. Думаю, что мы подросли и победили, — сказал Андерссон, которого цитирует ТАСС. — Вся команда заслуживает одобрения и похвалы, мы фантастически поработали сегодня".