В Казани встречались команды группы G сборные Южной Кореи и Германии. Корейцы победили 2:0 и лишили немцев чемпионского титула. Впервые в истории германская команда не смогла выйти из группы.

Положение обязывало сборную Германии атаковать. Но чемпионы мира действовали довольно медлительно, и особой остроты у ворот Чо Хён У не возникало. А корейцы могли забить на 19 минуте. Сон Хын Мин со штрафного обвел стенку. Вратарь Мануэль Нойер неловко принял мяч, отбив его перед собой. Но через мгновение Нойер исправил свою ошибку, отбив мяч на угловой.

Через семь минут грубо ошибся Никлас Зюле, сбросивший мяч под удар Сон Хын Мину. Но капитан "воинов Тэджу" не попал в ворота. Сборная Германии создала подобие голевого момента незадолго до перерыва, но Матс Хуммельс не смог пробить, как следует, после розыгрыша углового. Мяч достался Чо Хён У. Первый тайм завершился с результатом 0:0.

Немцы очень агрессивно начали второй тайм. На 47 минуте Леон Гретцка бил головой метров с 11, но Чо Хён У в броске кулаком отбил мяч, летевший под перекладину. Через пять минут Тимо Вернер бил наверняка, но мяч миновал ворота.

А потом в немецкой машине что-то сломалось. Сборная Германии по-прежнему много атаковала. Но корейцы грамотно построили оборону, максимально обезопасив свои тылы. Кроме того, очень опасны были атаки сборной Южной Кореи. Мог забить Сон Хын Мин, но промедлил с ударом.

Чем меньше времени оставалось до финального свистка, тем хаотичнее становились атаки сборной Германии. Пути в штрафную оказывались перекрыты, а прыгучий Чо Хён У снимал все верховые мячи. Дальние удары шли мимо цели. На 87 минуте Хуммельс ворвался в штрафную и пробил головой метров с 7 – выше ворот.

В добавленное время корейцы подали угловой. Мяч от ноги Кроса отскочил к Ким Ён Гвону, и тот с близкого расстояния вогнал мяч в ворота Нойера. Судья сначала отменил взятие ворот, но после видеопросмотра указал на центр. Теперь сборной Германии нужно было забивать два мяча. Но перед самым финальным свистком Сон Хын Мин поразил покинутые Нойером ворота – 2:0.

Сборная Южной Кореи одержала победу со счетом 2:0 и заняла третье место в группе. А немцы сложили с себя полномочия чемпиона мира и оказались на дне таблицы. Из группы вышли сборные Швеции с первого места и Мексики со второго.