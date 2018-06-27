Сборная Бразилии по футболу одержала победу над командой Сербии в матче заключительного третьего тура группового этапа чемпионата мира. Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 2:0 в пользу бразильцев.

Бразильцы обыграли сербов и с первого места вышли в 1/8 финала

На 36-й минуте счет в матче открыл бразильский полузащитник Паулиньо, который смог идеально обработать мяч после навесной подачи и перекинуть его через вратаря сборной Сербии.

Для прохода в плей-офф сербам была необходима только победа. И во втором тайме сербская команда устроила настоящий штурм ворот Алисона. Сербия создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогла.

А вот бразильцы смогли упрочить преимущество. Защитник Тьяго Силва на 68-й минуте головой замкнул подачу с углового.

Таким образом, бразильцы набрали семь очков и с первого места в группе вышли в 1/8 финала турнира.