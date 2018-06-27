На 36-й минуте счет в матче открыл бразильский полузащитник Паулиньо, который смог идеально обработать мяч после навесной подачи и перекинуть его через вратаря сборной Сербии.
Для прохода в плей-офф сербам была необходима только победа. И во втором тайме сербская команда устроила настоящий штурм ворот Алисона. Сербия создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогла.
А вот бразильцы смогли упрочить преимущество. Защитник Тьяго Силва на 68-й минуте головой замкнул подачу с углового.
Таким образом, бразильцы набрали семь очков и с первого места в группе вышли в 1/8 финала турнира.