Главный тренер сборной Сербии по футболу Младен Крстаич прокомментировал выступление команды на чемпионате мира в России. По словам специалист, ему не в чем упрекнуть футболистов. Сербы не смогли выйти в плей-офф турнира, заняв третье место в группе.

"Хотел бы поздравить соперника с заслуженной победой, а также поблагодарить моих игроков за то, что они сделали, за напряженную борьбу, за жертву, которую они принесли на этом турнире, — сказал Крстаич, которого цитирует ТАСС. — Я думаю, что игроки отдали все для того, чтобы победить, мы приехали сюда, чтобы показать, на что способны, поэтому мы можем быть удовлетворены тем, как наши игроки отнеслись к делу".