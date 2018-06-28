Один из лидеров сборной Бразилии Марсело получил травму в матче с командой Сербии. Левый защитник пятикратных чемпионов мира был заменен на 10 минуте встречи.

Ранее бразильцы потеряли из-за травм нападающего Дугласа Косту и правого защитника Данило. Поэтому потеря Марсело омрачила бразильским болельщикам радость от победы над сербами и выхода в 1/8 финала.

Но сам футболист снял напряжение, написав на своей странице в социальной сети. " "Спасибо всем за сообщения! Слава Богу, ничего серьезного! Я вернусь через некоторое время! Очень доволен победой!". Согласно заключению медиков, у Марсело был спазм мышц спины, и к матчу 1/8 финала со сборной Мексики он будет в строю.