Рамзан Кадыров рассказал "Известиям" о приглашении Салаха. Руководитель республики сообщил, что хотел бы показать египтянину горы. "Он сказал, что обязательно приедет. Сейчас идет чемпионат, они не имеют права. Он сказал, что ему очень понравилось и он приедет в республику на несколько дней. Это его слова".

Кадыров дал высокую оценку Салаху и как футболисту, и как человеку. "Мне нравится, как играют Роналду или Мохаммед Салах, который останавливался у нас в республике. Он очень умный, простой и спокойный парень. У выскочек и в футболе, и в шоу-бизнесе, и в любой другой сфере бывает короткая жизнь".