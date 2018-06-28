"Уважаемые поклонники, мы так же разочарованы, как и вы. Чемпионат мира проводится только раз в четыре года, и мы так много планировали. Мы извиняемся, что не играли как чемпионы мира. Поэтому мы вполне заслужили то, что лишились титула, как бы горько это ни было. Мы поздравляем сборные Швеции и Мексики с выходом в плей-офф, а команду Южной Кореи со вчерашней победой. Благодарим Россию за гостеприимство", — цитирует обращение сборной Германии РИА Новости.

Сложившие свои полномочия чемпионы мира нашли слова благодарности для своих болельщиков. "Ваша поддержка была великолепной – и в Германии, и на стадионах. В Рио-де-Жанейро в 2014 году мы праздновали чемпионство вместе. Но спорт также включает поражения и признание того, что противники были лучше".