Единственным полевым игроком сборной Германии, ни разу не выходившим на поле, оказался защитник Маттиас Гинтер. Всего же Йоахим Лёв использовал на турнире 20 футболистов – 19 полевых и вратаря Мануэля Нойера.

Маттиас Гинтер просидел все три матча в запасе, так и не дождавшись своей очереди. Любопытно, но четыре года назад Маттиас также входил в заявку сборной Германии. И также не провел на поле ни минуты, что не помешало ему получить золотую медаль чемпиона мира.

Сборная Германии впервые в истории не смогла преодолеть групповой барьер чемпионата мира. Кроме того, также впервые немецкая команда займет в итоговой таблице место ниже сборной СССР/России. Только 1962 году сборные СССР и ФРГ закончили первенство с одинаковыми результатами – места с 5 по 8.