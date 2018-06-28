Вратарь сборной Аргентины Вилли Кабальеро, а также его жена и дочери, получили массу оскорблений и угроз. Так часть болельщиков отреагировала на грубую ошибку голкипера в игре со сборной Хорватии, в которой аргентинцы потерпели поражение 0:3.

Страница Кабальеро в социальной сети, где 36-летний голкипер "Челси" изображен вместе с женой и дочерями, подверглась атаке не вполне адекватных болельщиков сборной Аргентины. Они желали семье вратаря всевозможных болезней и даже смерти, другие угрожали изнасиловать его жену и дочерей, сообщает "Спорт-Экспресс".

"Сейчас все спокойнее. После выхода в плей-офф и победы над Нигерией произошедшее со мной воспринимается как несчастный случай, ошибка. Я многое могу принять в футболе, потому что ошибки случаются. Но я увидел примеры неуважения и угрозы в адрес моей семьи. Свою ошибку я могу принять, но никогда не хотел, чтобы моя семья переживала такие неприятные дни. Спасибо всем, кто меня поддержал", — прокомментировал ситуацию Кабальеро.

Вилли Кабальеро провел на чемпионате мира две встречи – со сборными Исландии (1:1) и Хорватии (0:3). В матче с командой Нигерии ворота южноамериканцев защищал Франко Армани.