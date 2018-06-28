В четверг сборная Туниса проведет свой последний матч на чемпионате мира 2018. Тунисцы сыграют в Саранске со сборной Панамы. Обе команды не смогли пробиться в 1/8 финала.

Перед матчем с панамцами в распоряжении сборной Туниса остался только один вратарь. В первом туре вывихнул плечо и выбыл из строя бывший голкипер молодежной сборной Франции Муэз Ассен, а в игре с командой Бельгии повредил колено Фарук Бен-Мустафа. Поэтому тренер "орлов Карфагена" Набиля Маалула остался только Аймен Матлути.

В расположение сборной Туниса прибыл четвертый вратарь Моэз Бен Шерифия. Но он пока не получил разрешения ФИФА. Поэтому, высока вероятность, что в качестве запасного вратаря придется заявить полевого игрока. Травмы опустошили нашу команду. Два вратаря получили травмы. У нас только Матлути остался. Возможно, заявим Бен Шерифию, который прибыл в Россию, но ждет разрешения от ФИФА. Если ФИФА допустит его в заявку, будет хорошо. Иначе у нас останется только Матлути" – приводит "Спорт-Экспресс" слова главного тренера сборной Туниса Набиля Мауулула.