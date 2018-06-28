Стало известно, что наши футболисты выйдут на матч с испанцами в белой форме. Россияне уже играли в белом со сборной Уругвая и проиграли 0:3. Две первых встречи группового этапа – со сборными Саудовской Аравии и Египта сборная России провела красной форме и добилась побед 5:0 и 3:1. Испанцы будут одеты в красные футболки.

Запасной вратарь сборной России Андрей Лунев считает, что испанцев можно обыграть. " Мы играли с этой командой в товарищеской встрече на равных. Сейчас Марокко показало, что с ними можно играть. И Иран тоже это показал. Сейчас со всеми можно играть. Германия вылетела с турнира, Аргентина еле прошла дальше, так что нет таких команд, с кем нельзя играть и ты заведомо выходишь, как проигравший. На поле выходят по одиннадцать человек и все возможно", — провидит слова Лунева "Спорт-Экспресс".