Знаменитый полузащитник сборной Германии Лотар Маттеус признал выступление немцев неудачным и нашел этому объяснение. "Сборная Германии заслуженно осталась без плей-офф. С такой игрой команда не заслуживала выхода из группы. Сборная Германии совершенно потеряла свою игру, отсюда и результат. Все ошибались – и тренер, и игроки. Многие сыграли откровенно ниже своего уровня. Не было командного духа", — приводит слова Маттеуса РИА Новости.

При этом Маттеус не считает целесообразной отставку главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва. " Что теперь делать, решать федерации, но точно не стоит спешить расставаться с Лёвом. Он провел фантастическую работу за последние 12 лет, выиграл чемпионат мира 2014 года, на всех турнирах раньше заходил очень далеко со сборной Германии".

Лотар Маттеус видит фаворитом турнира сборную Бразилии. "На кого я ставлю здесь? На сборную Бразилии, — заявил Маттеус. — Я сужу не по трем матчам, я следил за ними все последние годы. Главный тренер команды Тите провел отличную работу, полностью изменил систему игры. Сейчас это очень дисциплинированная команда, с отлаженной игрой в обороне, скоростными игроками в нападении и качественной скамейкой. Для меня все это и есть главные составляющие успеха".

Бывший немецкий футболист, а ныне тренер Маттеус не удивлен выступлением сборной России, сумевшей пробиться в 1/8 финала. "Результату сборной России я не удивлен, я хорошо знаю менталитет русских, это их домашний чемпионат мира. Они уступили сборной Уругвая, но играли вдесятером большую часть матча, при этом играли с сердцем, играли страстно. Два года назад на чемпионате Европы ничего этого не было. Так что россияне должны гордиться своей командой. Впереди — сложный матч с испанцами, но первые две недели чемпионата мира уже показали, что возможно все".