Сборные Японии и Польши завершали групповой турнир чемпионата мира по футболу в квартете под литерой "Н" на "Волгоград-Арене". Поляки, которые уже после двух туров потеряли шансы на выход в плей-офф, провели игру чуть лучше азиатов и победили – 1:0.

Команды начали матч в следующих составах: сборная Польши – Фабианьский, Глик, Енджейчик, Берешиньский, Беднарек, Зелиньский (Теодорчик 79), Гуральский. Кужава (Пешко 79), Крыховяк, Гросицкий, Левандовский; сборная Японии – Кавасима, Йосида, Макино, Нагатомо, Сакаи, Сибасаки, Ямагути, Усами (инуи 65), Сакаи, Окадзаки (Осако 47), Муто (Хасебе 81).

Первый тайм получился в принципе равным, хотя и без изобилия голевых моментов. Японцы в целом больше владели мячом, а сборная Польши была чуть лучше в стадии атаки, создав два-три полу-момента. Но нулевой счет на табло был в целом справедливым итогом первых 45 минут.

Второй тайм стал словно продолжением первого, и опять польская команда в пику более активным внешне соперникам атаковал чуть изысканнее. Результатом этого стал гол в исполнении Беднарека на 59-й минуте. Играть оставалось полчаса, но шансов у японцев долго не возникало.

Более того, европейцы продолжали создавать остроту у ворот конкурентов и могли забить еще. Левандовский откровенно простил соперника, полу-моменты создали Крыховяк и вышедший на замену Пешко. Но счет не изменился. Польша выиграла в матче, который для нее ничего не решал.