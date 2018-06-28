В Самаре матчем сборных Сенегала и Колумбии завершился турнир в группе Н. Удар защитника Йерри Мины принес колумбийцам победу с результатом 1:0. Сборная Колумбии заняла первое место в группе и вышла в 1/8 финала. Сенегальцы остались третьими из-за большего, чем у японцев предупреждений.

Вопреки ожиданиям, дебют остался за сборной Сенегала. Африканцы были подвижнее и быстрее. Но первый опасный момент создали колумбийцы. Хуан Кинтеро закручивал мяч в дальний угол, но Хадим Н`Диайе в броске отвел угрозу. На 17 минуте лидер сенегальцев Садио Мане ворвался в штрафную, где упал в борьбе с Давинсоном Санчесом. Судья Милорад Мажич назначил пенальти, но после просмотра изменил решение.

На исходе первого получаса встречи главный тренер колумбийцев Хосе Пекерман заменил одного из лидеров Хамеса Родригеса. Лучший бомбардир прошлого чемпионата уходил поля недовольным и не пожал руку Пекерману. На поле появился Луис Муриэль. Но остроты колумбийским атакам его появление не добавило. Первый тайм завершился вничью 0:0.

Равная игра продолжалась и после перерыва. Мог забить со штрафного Мане, но Садио поскользнулся и упал в момент удара. После этого преимущество перешло к сборной Колумбии, и у ворот Хадима Н`Диайе становилось все горячее и горячее. Разыгрался Муриэль, который имел выгоднейший момент, но не использовал его.

И все же преимущество сборной Колумбии материализовалось в гол Йерри Мины. Кинтеро выполнил угловой. Защитник пришел в чужую штрафную, выпрыгнул выше всех при подаче углового и нанес неотразимый удар.

Этот счет не устраивал африканцев, и они сразу же пошли вперед. Вратарь Давид Оспина отразил удар Мбая Ньянга в упор. А затем после подачи углового он спас южноамериканцев после срезки Мины. Забытый в штрафной Исмаила Сарр пробил в небеса.

Постепенно штурм сенегальцев сошел на нет. Сборная Колумбии довела матч до победы 1:0, и этот счет вывел южноамериканцев в 1/8 финала с первого места. У команды Колумбии стало шесть очков. У сборных Японии и Сенегала осталось по четыре очка. Но при равенстве основных показателей судьбу путевки в плей-офф решило количество желтых карточек. У японцев –их оказалось четыре, а у сенегальцев – семь. Борьбу продолжит сборная Японии.