Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт определился со стартовым составом команды на заключительный поединок группы "G" против Бельгии. Наставник в числе прочих принял решение оставить в запасе лучшего нападающего чемпионата мира Харри Кейна.

Англичанин Кейн матч против Бельгии начнет в запасе

Полностью состав "трех львов" выглядит следующим образом: вратарь Пикфорд, защитники Джонс, Стоунз, Кэхилл, Роуз, полузащитники Делф, Александер-Арнольд, Лофтус-Чик, Дайер, а также нападающие Варди и Рэшфорд.

В то же время главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес на матч против англичан выставил следующих футболистов: вратарь Куртуа, защитники Вермален, Дендонкер, Боята, Шадли, полузащитники Феллайни, Дембеле, Т. Азар, Тилеманс и Янузай, а в нападении сыграет Батшуайи.

Матч Англия – Бельгия состоится в Калининграде. Игра стартует в 21:00 по московскому времени.