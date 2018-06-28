Тренеры сборных Панамы и Туниса объявили стартовые составы

Главный тренер сборной Панамы по футболу Эрнан Гомес назвал имена 11-ти футболистов, которые выйдут на заключительный матч группы "G" против Туниса. Обе команды этим матчем завершат свои выступления на чемпионате мира. Ранее и панамцы, и тунисцы лишились шансов на выход в плей-офф.