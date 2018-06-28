Главный тренер сборной Сенегала по футболу Алью Сиссе после проигранного матча заключительного поединка группы "Н" против Колумбии (0:1) признался, что ему жалко своих футболистов. Также отметил отличную организацию чемпионата мира в России.

"Я невероятно горжусь своей командой и проделанной работой. Мы не прошли в плей-офф из-за того, что не заслужили этого. Увы, такова жизнь, — цитирует Сиссе Чемпионат.Com со ссылкой на официальный сайт ФИФА. – Мне жалко команду и нынешнее поколение футболистов. Они каждый день бились за нашу страну, и я продолжу поддерживать их и быть рядом с ними".

"Что же касается организации чемпионата мира, то все великолепно, — цитирует сенегальца РИА Новости. – В качестве игрока я был на мундиале в Японии и могу сказать, что организация в России просто отличная, как и люди, которые нам всегда помогали. Думаю, что этот чемпионат мира является великолепной рекламой для России".

Напомним, сборная Сенегала по итогам группового раунда не смогла пробиться в плей-офф, завершив свои выступления на третьем месте. Сенегальцы покидают мировое первенство.