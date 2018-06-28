В Саранске завершился заключительный поединок группы "G" и всего группового этапа. На стадионе "Мордовия-Арена" встречались Тунис и Панама – команды, уже лишившиеся шансов на выход в плей-офф. Победу со счетом 2:1 праздновали футболисты из Туниса.

Счет во встрече открыли панамцы, когда на 33-й минуте автоголом отличился тунисский защитник Яссин Мериа. Однако после перерыва футболисты сборной Туниса с разницей в 15 минут смогли сначала отыграться, а затем и вовсе выйти вперед – голами отметились Фахреддин Бен-Юссеф и Вахби Хазри.

Благодаря этим голам тунисцы смогли одержать свою первую победу не только на текущем мировом первенстве – футболисты сборной Туниса выиграли на чемпионате мира впервые за 40 лет. Ранее их предыдущая победа датировалась 1978 годом.

Таким образом, подопечные Набила Маалула набрали три очка и смогли завершить чемпионат мира на третьей строчке группы "G", в то время как Панама, проведшая свой дебютный мундиаль в истории, замкнула таблицу.